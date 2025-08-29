Χρηστικά

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων στις 3 Σεπτεμβρίου

Η ημερομηνία διακανονισμού θα εί­ναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025
Στη διενέργεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων με άυλη μορφή, ύψους 500 εκατ. ευρώ και λήξης 4 Σεπτεμβρίου 2026, θα προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο την Τετάρτη (3.9.25)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 (Τ+2) ενώ οι τόκοι των εντόκων γραμμάτιων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Υπογραμμίζεται ότι η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Παράλληλα, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 20% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με την ημερομηνία διακανονισμού να έχει οριστεί η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 (Τ+2).

Σημειώνεται ότι παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price), ενώ το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Η περίοδος εγγραφών έχει οριστεί το διάστημα μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

