Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα για την αισχροκέρδεια: Οι υπουργικές αποφάσεις

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή των μέτρων κατά της αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά, με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία των ελέγχων και τα πρόστιμα που φθάνουν έως 5 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά, σε συνέχεια της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026 για την αγορά.

Η απόφαση με τίτλο «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου της από 11/3/2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 37) καθώς και κλιμάκωση των προστίμων, εξειδίκευση των κατηγοριών των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών και άλλες λεπτομέρειες», εξειδικεύει το πλαίσιο ελέγχων, τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, την κλιμάκωση των προστίμων και τη λίστα των βασικών αγαθών που τίθενται υπό παρακολούθηση.

Οι έλεγχοι για τον εντοπισμό φαινομένων αισχροκέρδειας μπορούν να πραγματοποιούνται διοικητικά ή επιτόπου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, από τα αρμόδια όργανα της Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου συγκροτούνται κλιμάκια τουλάχιστον δύο ελεγκτών με ειδική εντολή ελέγχου. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για αποθέματα, πωλήσεις και παραστατικά που τεκμηριώνουν την τιμολογιακή τους πολιτική, ώστε να διαπιστώνεται αν το περιθώριο κέρδους είναι συμβατό με τις προβλέψεις της ΠΝΠ.

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία κοινοποιείται στον ελεγχόμενο σε περίπτωση παράβασης, με προθεσμία πέντε ημερών για την υποβολή απόψεων πριν από την επιβολή κυρώσεων.

Κλιμακωτά πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Η απόφαση προβλέπει κλιμάκωση των προστίμων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το οικονομικό όφελος που αποκόμισε από την παράβαση. Το πρόστιμο κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 5 εκατομμύρια ευρώ.

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το πρόστιμο ισούται με το παράνομο όφελος, για μικρές επιχειρήσεις στο διπλάσιο του οφέλους, για μεσαίες στο τριπλάσιο και για μεγάλες στο τετραπλάσιο. Σε περίπτωση υποτροπής τα ποσά διπλασιάζονται.

Παράλληλα, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους, με βάση την τιμή πώλησης και το μέσο κόστος πωληθέντων, ενώ ως περίοδος αναφοράς ορίζεται η τελευταία κλεισμένη χρήση του 2025.

Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, ενώ τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα επιβαρύνονται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.