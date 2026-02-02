Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης 150 πρώην εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας μέσω ειδικού προγράμματος απασχόλησης

Στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) αναρτήθηκαν σήμερα (2.2.2026) οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στην εταιρία “Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.”, στον δημόσιο τομέα».

Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ: «Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, πρώην εργαζομένων της συγκεκριμένης εταιρίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και στη διασφάλιση ενός σταθερού εργασιακού πλαισίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία 150 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού).

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε κλάδους και ειδικότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του προγράμματος, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.200 ευρώ.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με πλήρη διαφάνεια μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στην εταιρία Ναυπηγικές/Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας (Νομικό Πλαίσιο – Υποστηρικτικό Υλικό).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους:

μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, στην καρτέλα της αίτησής τους, ή

από τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και, σε περίπτωση αποκλεισμού, από τον πίνακα αποκλειομένων για τον λόγο αποκλεισμού.

Οι επιτυχόντες/ούσες δεν θα προσέλθουν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία ενημέρωσης και υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς και τις υπηρεσίες τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και για κάθε άλλη πληροφορία, οι ωφελούμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην ανωτέρω διεύθυνση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 5.500.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της ΔΥΠΑ για στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο».