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ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η καταβολή επιδομάτων σε πάνω από 1 εκατ. πολίτες – Ποιοι «πάνε ταμείο»

Πάνω από 276 εκατ. ευρώ σε επιδόματα τον Ιούλιο
forologikes diloseis
Φωτογραφία iStock
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Σήμερα (30.7.2026) πρόκειται καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιούλιο από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε 1.007.152 δικαιούχους.

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ στα οποία θα κατευθυνθεί το κονδύλι συνολικού ύψους 276.036.591,42 ευρώ είναι τα εξής:

  • Επίδομα Παιδιού: 434.267 δικαιούχοι – 89.778.379,39 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 166.533 δικαιούχοι – 19.772.469,48 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι – 32.837.417,46 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι – 138.771,13 ευρώ
  • Αναπηρικά: 193.033 δικαιούχοι – 100.735.408,56 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.858 δικαιούχοι – 172.648,43 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι – 4.565.773,09 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.909 δικαιούχοι – 10.258.341,04 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 463 δικαιούχοι – 158.894,29 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 86 δικαιούχοι – 68.800 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.046 δικαιούχοι – 11.927.150 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι – 3.300 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 230.121,62 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 404 δικαιούχοι – 42.521,37 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 640 δικαιούχοι – 493.830,90 ευρώ
  • Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.884.833,72 ευρώ

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει στους δικαιούχους ότι η καταβολή συγκεκριμένων επιδομάτων πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω προπληρωμένων καρτών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

  • Το Επίδομα Παιδιού (A21)
  • Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Το Επίδομα Γέννησης
  • Τα επιδόματα Αναδοχής

Οι κάτοχοι των δελτίων αυτών μπορούν να χρησιμοποιούν τις κάρτες για ηλεκτρονικές ή δια ζώσης συναλλαγές, ενώ για τις αναλήψεις μετρητών ισχύουν τα προκαθορισμένα όρια ανά κατηγορία παροχής.

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