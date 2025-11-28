ΟΠΕΚΑ: Σήμερα καταβάλλονται 17 επιδόματα 

Σήμερα (28.11.25) θα κατατεθούν στους δικαιούχους τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Τα σημαντικότερα επιδόματα τα οποία θα καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ είναι το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα αναπηρικά.

Πιο αναλυτικά το πλήθος των δικαιούχων και το ποσό το οποίο θα λάβουν ανά κατηγορία επιδόματος έχει ως εξής: