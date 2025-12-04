ΟΠΕΚΕΠΕ: Άνοιξε το σύστημα για διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2025

Άνοιξε το σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 προκειμένου οι παραγωγοί να πραγματοποιήσουν διορθώσεις στα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως «αγρανάπαυση» ή «κοπτολίβαδο», όπως ανακοίνωσε σήμερα (4.12.2025) ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δυνατότητα υποβολής διορθώσεων για την ΕΑΕ 2025 θα παραμείνει ενεργή έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι προβούν σε διορθώσεις έως και 8 Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπ’ όψει στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή, σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις για όσα αγροτεμάχια δεν ανιχνεύθηκε η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα (άροση ή κοπή) κατά την περίοδο 1.1.2025 – 15.10.2025 από το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS – Area Monitoring System), όπως επιβάλλει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις το AMS εντόπισε καλλιέργεια διαφορετική από τη δηλωθείσα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διορθώσεις τόσο για λόγους επιλεξιμότητας όσο και για την ορθή απεικόνιση των χρήσεων γης.

Για τον σκοπό αυτό έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς κατάλογος με τα αγροτεμάχια που απαιτούν επανεξέταση. Μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων, τα στοιχεία θα επαναξιολογηθούν κι εν συνεχεία από το AMS θα παραχθούν επικαιροποιημένα αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται από το 2023 και είναι γνώριμη στους αγρότες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους αγρότες που επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, να το πράξουν το συντομότερο.