ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τις ενστάσεις στα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και για το Μέτρο 23

Την διαδικασία των ενστάσεων που αφορά στα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και στην πληρωμή του Μέτρου 23, ανακοίνωσε σήμερα (22.12.2025) ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι για την υλοποίηση της υπ’ αριθμόν 355829/19.12.2025 εγκυκλίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αφορά τα ΚΑΕΚ σε ορισμένους νομούς της χώρας, ιδιαίτερα της Κεντρικής Μακεδονίας), θα διαθέτει από αύριο το απόγευμα 23.12.2025 εφαρμογή στην οποία, παραγωγοί που δηλώνουν αγροτεμάχια έκτασης μικρότερης ή ίσης των 20 στρεμμάτων και δεν διαθέτουν έγκυρο ΚΑΕΚ δύνανται να υποβάλουν ψηφιακά τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, μέσω της ΕΑΕ, στην ειδική εφαρμογή Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Αγροτεμαχίου της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, έως την Τρίτη 13.1.2026 και ώρα 23:59.

Σημειώνεται ότι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως 31.12.2025 θα επεξεργαστούν, προκειμένου οι δικαιούχοι να συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι 15.1.2026. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι, και εφόσον υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι και 13.1.2026 θα συμμετάσχουν σε υπολογισμό πληρωμής μέχρι 30.1.2026.

Ενστάσεις για το Μέτρο 23

Το Μέτρο 23, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από την Κυβέρνηση προκειμένου να στηριχθούν οι γεωργοί οι οποίοι είχαν διαπιστωμένα από τις ΔΑΟΚ μειωμένη παραγωγή το 2024, άνω του 30%, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης των πληρωμών του.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί 157,5 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 177,5 εκατ. ευρώ του Μέτρου. Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς σε συνέχεια της πρώτης πληρωμής πραγματοποιήθηκε νέος διασταυρωτικός έλεγχος, ο οποίος επέτρεψε την αποδέσμευση αγροτεμαχίων που δεν παρουσίαζαν πρόβλημα.

Στην πρώτη πληρωμή, ο διασταυρωτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ΑΦΜ, με αποτέλεσμα 10.990 ΑΦΜ να μην πληρωθούν στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως του αριθμού αγροτεμαχίων που είχαν δηλώσει.

Σε δεύτερο στάδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε αναλυτικό διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, γεγονός που καθιστά δυνατή την πληρωμή των αγροτεμαχίων για τα οποία δεν διαπιστώθηκε κανένα ζήτημα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος παραγωγός δεν είχε πληρωθεί καθόλου στην πρώτη πληρωμή.

Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των γεωργών μέσω του Μέτρου 23 δηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 677.318 αγροτεμάχια. Μετά τον νέο διασταυρωτικό έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου, προέκυψε ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε 11.219 αγροτεμάχια, δηλαδή σε μόλις 1,66% του συνόλου.

Κατά συνέπεια, το 98,34% των αγροτεμαχίων δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα και εντάσσεται κανονικά στην πληρωμή, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική συρρίκνωση των εκκρεμοτήτων μετά τη μετάβαση από έλεγχο σε επίπεδο ΑΦΜ σε έλεγχο σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Διευκρινίζεται ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χωρίς έλεγχο ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, στοιχεία τα οποία δεν αποτελούσαν προϋπόθεση καταβολής ενισχύσεων για το έτος 2024. Για τα αγροτεμάχια που παραμένουν προσωρινά σε εκκρεμότητα, αποφασίσθηκε η ενεργοποίηση της διαδικασίας ενστάσεων. Από την 15.1.2026 και για ένα μήνα, θα ανοίξει πλατφόρμα για υποβολή ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, τα ποσά που θα αντιστοιχούν στους δικαιούχους θα καταβάλλονται ανά 15νθήμερο.