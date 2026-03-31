«Παγώνουν» για ακόμα δύο χρόνια τα επιτόκια για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία – Νέα πλατφόρμα για κόκκινα δάνεια

Παράταση δύο ετών στο «πάγωμα» της αύξησης των επιτοκίων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έως τις 12.09.2027, προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε διαβούλευση, φέρνοντας παράλληλα και νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια.

Στον πυρήνα των σχετικών διατάξεων του νομοσχεδίου βρίσκονται τα κόκκινα δάνεια και εν γένει το ιδιωτικό χρέος, με την κυβέρνηση να επιλέγει να κρατήσει για ακόμη δύο χρόνια «παγωμένο» το επιτόκιο που επιβαρύνει οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Για όσους έχουν χρέη στα ταμεία, είτε εκτός ρύθμισης είτε μέσα σε πάγια ρύθμιση, προκύπτει άμεσο και χειροπιαστό όφελος.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τις 12.09.2027 η αναστολή της αύξησης του επιτοκίου που εφαρμόζεται στις ασφαλιστικές οφειλές. Ως βάση παραμένει το επιτόκιο που ίσχυε στις 13.09.2022, εκτός αν υπάρξει πολύ μεγάλη σωρευτική μεταβολή στο επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ίδιο πλαίσιο καλύπτει τόσο τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής όσο και τις περιπτώσεις πάγιας ρύθμισης, ενώ προβλέπεται και επιστροφή ή αναζήτηση ποσών που έχουν καταβληθεί πάνω από το οφειλόμενο, στο μέτρο που υπερβαίνουν όσα προκύπτουν από το «παγωμένο» επιτόκιο.

Αυτό μεταφράζεται σε «φρένο» στην περαιτέρω επιβάρυνση παλαιών και υφιστάμενων οφειλών προς τα ταμεία. Σε μια περίοδο που το κόστος χρήματος παραμένει κρίσιμο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η διετής παράταση λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι σε νέα διόγκωση αυτών των χρεών, και ιδιαίτερα καθώς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οικονομία κινείται σε «αχαρτογράφητα νερά».

Νέα πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια

Στο ίδιο νομοθετικό πακέτο μπαίνουν και τα κόκκινα δάνεια με τη δημιουργία «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων» στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η πλατφόρμα θα αφορά την οργάνωση της αγοράς των κόκκινων δανείων, με ανάρτηση στοιχείων για συναλλαγές, πρόσβαση επενδυτών σε διαθέσιμα χαρτοφυλάκια και δυνατότητα υποστήριξης της διαδικασίας πώλησης και διαπραγμάτευσης τέτοιων χαρτοφυλακίων.

Με άλλα λόγια, το Δημόσιο βάζει πιο σφιχτό πλαίσιο στη δευτερογενή αγορά των κόκκινων δανείων, χωρίς να αλλάζει τους όρους προστασίας για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες τραπεζικές οφειλές.

Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της πλατφόρμας, τα δεδομένα που θα καταχωρούνται, την πρόσβαση των επενδυτών και τις κυρώσεις μεταφέρονται σε επόμενη κοινή υπουργική απόφαση, ενώ προβλέπεται και ελάχιστος χρόνος έξι μηνών για συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων μετά την έκδοσή της.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο μεταφέρει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και καταργεί την ίδια την Αρχή, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο κεντρική διαχείριση του κρατικού συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται ότι έως την επίσημη έναρξη λειτουργίας του συστήματος, οι βαθμολογήσεις που παράγονται δεν θα έχουν έννομα αποτελέσματα.