Παιδικοί Σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα – Έρχεται δεύτερη πρόσκληση για vouchers εντός της εβδομάδας

Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα (1.9.2025) τα οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), μέσω της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου και σύμφωνα με αυτά, αποδόθηκαν συνολικά 162.312 vouchers για παιδικούς σταθμούς σε δικαιούχες οικογένειες για το σχολικό έτος 2025 – 2026.

Αναλυτικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Tο ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers.

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε, αρχικά, ότι το ΥΚΟΙΣΟ διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ., ίδιο με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Ενώ, παράλληλα, εξασφάλισε ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

«Ανταποκρινόμαστε έμπρακτα στην ανάγκη των γονιών για την φροντίδα των παιδιών τους ώστε να μπορούν αυτοί να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά. Δίνουμε την αυτονόητη προτεραιότητα στην ανάγκη των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης», υπογράμμισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με την υποβολή των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ για 162.312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.