Χρηστικά

Παιδικοί Σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα – Έρχεται δεύτερη πρόσκληση για vouchers εντός της εβδομάδας

Το ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers
Παιδικός σταθμός
EUROKINISSI / ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα (1.9.2025) τα οριστικά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), μέσω της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου και σύμφωνα με αυτά, αποδόθηκαν συνολικά 162.312 vouchers για παιδικούς σταθμούς σε δικαιούχες οικογένειες για το σχολικό έτος 2025 – 2026.

Αναλυτικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων, διατέθηκαν:

  • 96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
  • 52.908 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
  • 12.668 voucher για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Tο ΥΚΟΙΣΟ σχεδίασε και προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers.

Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, η Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε, αρχικά, ότι το ΥΚΟΙΣΟ διατήρησε προϋπολογισμό 379 εκατ., ίδιο με την προηγούμενη χρονιά και τόνισε ότι, μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διασφάλισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για ακόμα δύο έτη. Ενώ, παράλληλα, εξασφάλισε ίδιους εθνικούς πόρους για δύο επιπλέον έτη.

«Ανταποκρινόμαστε έμπρακτα στην ανάγκη των γονιών για την φροντίδα των παιδιών τους ώστε να μπορούν αυτοί να εργάζονται και να εξελίσσονται επαγγελματικά. Δίνουμε την αυτονόητη προτεραιότητα στην ανάγκη των παιδιών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης», υπογράμμισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με την υποβολή των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ για 162.312 vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Ξεκίνησε η καταβολή αποζημίωσης 100 ευρώ για τους 80.000 συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Συμπερίληψης του ΥΚΟΙΣΟ
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας ίσης μεταχείρισης στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα, μέσα από την εκπαίδευση 80.000 εργαζομένων
Ένας άνδρας δίνει 100άρικο 3
Θεσσαλονίκη: 100 επιχειρήσεις και 3.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης και για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας
Ημέρα καριέρας 1
Newsit logo
Newsit logo