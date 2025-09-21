Χρηστικά

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2025 – 2026: Δεύτερος γύρος αιτήσεων για voucher τον Οκτώβριο

Όσοι δεν εμφανίζονται στη λίστα της πρώτης φάσης θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσουν δωρεάν θέση
Children drawing and making crafts in kindergarten or daycare
Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2025 – 2026, συνολικά 162.312 vouchers διατέθηκαν σε γονείς για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση για όσους δεν εντάχθηκαν στην α’ φάση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Όσοι δεν εμφανίζονται στη λίστα της πρώτης φάσης θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσουν δωρεάν θέση. Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Δόμνα Μιχαηλίδου πριν από δέκα περίπου ημέρες ανακοίνωσε ότι αλλάζουν τα κριτήρια στα voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, «Δεν αφήνουμε τους γονείς να αγωνιούν. Προχωρούμε άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια για να στηρίξουμε ακόμη περισσότερες οικογένειες και ακόμη περισσότερα παιδιά. Εξασφαλίσαμε πόρους για τα επόμενα χρόνια ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα εργασίας και κανένα παιδί την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες».

Αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, που καθορίζουν τα όρια για την πλήρη κάλυψη όλων των δομών, αυτά διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Οικογένειες με 2 παιδιά: έως 27.000 ευρώ 
  • Με 3 παιδιά: έως 30.000 ευρώ
  • Με 4 παιδιά: έως 33.000 ευρώ
  • Με 5 παιδιά και άνω: έως 36.000 ευρώ​.

Για τις δομές Α & Β τύπου ορίζονται τα εξής κριτήρια:

  • Οικογένειες με 2 παιδιά: έως 33.000 ευρώ
  • Με 3 παιδιά: έως 36.000 ευρώ
  • Με 4 παιδιά: έως 39.000 ευρώ
  • Με 5 παιδιά και άνω: έως 42.000 ευρώ.

Γονείς ή παιδιά με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67% δικαιούνται voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Τι απαιτείται για την αίτηση

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:

  • Προσωπικά στοιχεία του παιδιού και του νόμιμου εκπροσώπου ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
  • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εργασιακή κατάσταση (π.χ. βεβαίωση εργασίας, κάρτα ανεργίας)
  • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το οικογενειακό εισόδημα (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα)​.

