Πάνω από 8,7 GWh πράσινου ηλεκτρισμού στα αζήτητα τη Δευτέρα – Στα ύψη οι περικοπές και η παραγωγή των ΑΠΕ

Τί δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για την αγορά ηλεκτρισμού
Aerial view of wind turbines in eolic park, Catalonia, Spain
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Μεγάλες περικοπές εφαρμόζονται τις τελευταίες ημέρες στην παραγωγή των εγχώριων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς έχει ενισχυθεί σημαντικά λόγω των υψηλών ανέμων.

Ενδεικτικά, τη Δευτέρα περικόπησαν πάνω από 8,7 γιγαβατώρες, καθώς η προσφορά ξεπερνούσε κατά πολύ την παραγωγή τις μεσημεριανές ώρες. Οι έξτρα ποσότητες δεν μπόρεσαν να βρουν διέξοδο ούτε στις εξαγωγές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των διαχειριστών που ζήτησαν από τους παραγωγούς να διακόψουν τη λειτουργία των μονάδων ΑΠΕ.

Για σήμερα, Τρίτη (12.8.2025), ο ΑΔΜΗΕ αναμένει μια ζήτηση έως τα 8.350 MW στη 1 το μεσημέρι, με την παραγωγή των ΑΠΕ στα 10.710 MW την ίδια ώρα. Έτσι, γίνεται εύκολα αντιληπτή η υπερπροσφορά που μεταξύ άλλων, πιέζει και τις τιμές χονδρικής προς τα κάτω.

Η μέση τιμή χονδρικής κατά τον Αύγουστο βρίσκεται μόλις στα 71 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή αρκετά χαμηλά για την εποχή.

