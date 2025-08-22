Παπασταύρου: Στις 3 Σεπτεμβρίου έρχονται νέες προτάσεις για την αποκλιμάκωση των τιμών ρεύματος στους καταναλωτές

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταθέσει η Ελλάδα τις προτάσεις στην Task Force προκειμένου να φανεί η αποκλιμάκωση στις τελικές τιμές ρεύματος του καταναλωτή, σύμφωνα με όσα τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πέρσι το καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με φαινόμενο «Ευρώπη δύο ταχυτήτων», καθώς η απόσταση στις τιμές ρεύματος μεταξύ Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε σημαντικά. Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο θεωρήθηκε παροδικό, απαιτήθηκε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και η δημιουργία της Task Force, η οποία αναγνώρισε επισήμως το πρόβλημα, υπενθύμισε ο Κώστας Παπασταύρου.

Συγκρίνοντας τις τιμές χονδρικής του Αυγούστου 2024 με φέτος, η απόσταση έχει συγκλίνει, χωρίς επανάληψη του φαινομένου.