Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν 447 αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της Δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Ππαπαθανάση, τα έργα που εγκρίνονται χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δράση αφορά στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Εξετάστηκαν συνολικά 623 αιτήσεις χρηματοδότησης, με αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 163,36 εκατ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 71,82 εκατ. ευρώ. Εγκρίθηκαν 447 αιτήσεις, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 116,04 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη 51,17 εκατ. ευρώ.

Απορρίφθηκαν 176 αιτήσεις, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 42,03 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 18,34 εκατ. ευρώ, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης στο ΟΠΣΚΕ ή λόγω σώρευσης κατά τον προενταξιακό έλεγχο (Καν. (ΕΕ) 2023/2831).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για 4 αιτήσεις με συνολικό αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 880.170 χιλ. ευρώ και συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 372 χιλ. ευρώ πραγματοποιήθηκε απόσυρση του επενδυτικού σχεδίου τους μέσω της σχετικής ενέργειας στο ΟΠΣΚΕ και ως εκ τούτου δεν εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας (e-mail) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.