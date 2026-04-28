Παπαθανάσης: Έως 400.000 κλειστά σπίτια στο πρόγραμμα «Σπίτι 2» με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Σε περίπου 400.000 κλειστά σπίτια, κατασκευής έως το 1990 αναφέρθηκε ο Νίκος Παπαθανάσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιδότησης ανακαίνισης που αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος Μαΐου. Όπως τόνισε, μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σπίτι 2».

Αναφερόμενος στο «Σπίτι 2» μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις στεγαστικών δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου, ενώ η εκταμίευση θα συνεχιστεί και μετά την ημερομηνία αυτή. Όπως υπογράμμισε, στοχεύει στην αξιοποίηση του υφιστάμενου αποθέματος σπιτιών και στην ενίσχυση της πρόσβασης σε στέγη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τις 29 Μαΐου ισχύει το δανειακό σκέλος για τις επιχειρήσεις, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης υπενθυμίζοντας ότι δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα τον Απρίλιο και η κυβέρνηση θα υποβάλλει αίτημα αναθεώρησης στο Εcofin του ερχόμενου Ιουλίου.

«Μαζί με το «Σπίτι 1», πάνω από 23.500 συμπολίτες μας έχουν βρει σπίτι με δόση χαμηλότερη ενός ενοικίου και αυτό διαπιστώνεται και στην περιφέρεια, ειδικά σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Ανακαίνιση με επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό

Είναι το πρώτο ανάλογο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη για σπίτια κλειστά για δύο χρόνια και επιτεύχθηκε από τον Πρωθυπουργό, τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης για το πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνισης σπιτιών που κατασκευάστηκαν πριν από το 1990 δίνοντας διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις αφού θα έχει προηγηθεί η διαδικασία επιλεξιμότητας που ξεκινά ως τα τέλη Μαΐου, μέσω gov.gr. Tο διάστημα είναι σημαντικό για να προετοιμαστεί όποιος έχει επιλεξιμότητα για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως το ενεργειακό πιστοποιητικό, είπε ο Νίκος Παπαθανάσης.

To όριο των τετραγωνικών είναι στα 120 και αναλογούν 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για επιδοτήσεις συνολικού ύψους 36.000 ευρώ.

Το ποσοστό για ενεργειακή αναβάθιση είναι 20%. «Τα προηγούμενα προγράμματα επιδοτούσαν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά τα παλιά σπίτια δε χρειάζονται μόνο ενεργειακή αναβάθμιση. Θέλουν και μια νέα κουζίνα, πλακάκια θέλουν διάφορα», σημείωσε.

Από την χαμηλή κατανάλωση ρεύματος έχουν αναγνωριστεί ως εν δυνάμει επιλέξιμα 200.000 σπίτια και επιπλέον 200.000 δεν έχουν σύνδεση με τη ΔΕΗ, επομένως εν δυνάμει επιλέξιμα είναι 400.000 σπίτια.