Φινάλε για το Σπίτι μου ΙΙ στις 2 Ιουνίου: Ανοίγει αυλαία για νέο πρόγραμμα

Τίτλους τέλους για το Σπίτι μου ΙΙ, ανακοίνωσαν σήμερα (27.4.2026) τα υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, με καταληκτική ημερομηνία τις 2 Ιουνίου 2026.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου 2026 δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν συμφωνίας με την Κομισιόν και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με την οποία τους ενημερώνει για τον ορισμό της 2ας Ιουνίου 2026 ως καταληκτικής ημερομηνίας σύναψης των σχετικών δανειακών συμβάσεων, καθώς και για την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή απορρόφηση και σημαντική κοινωνική απήχηση, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120.150 ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.