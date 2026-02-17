Χρηστικά

Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΠΑ 2021 – 2025 η μελέτη για τη δημιουργία επαγωγικού διαδρόμου ηλεκτροκίνησης στη Πτολεμαΐδα

Στόχος είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της πράσινης ενεργειακής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εντάχθηκε η μελέτη για τη δημιουργία ολοκληρωμένου επαγωγικού διαδρόμου ηλεκτροκίνησης με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, η πράξη συνολικής δημόσιας δαπάνης 186 χιλ. ευρώ, αφορά στην ωρίμανση μιας καινοτόμου πιλοτικής υποδομής για τη δυναμική επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές οδικές επιφάνειες. Η πιλοτική υποδομή προβλέπεται να αναπτυχθεί σε οδικό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, με προοπτική αναπαραγωγής και κλιμάκωσης σε στρατηγικούς οδικούς άξονες.

Η πράξη δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση υλοποίησης της υποδομής, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έξυπνων, κλιματικά ουδέτερων υποδομών μεταφορών και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της πράσινης ενεργειακής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών.

