Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η δεύτερη φάση των δράσεων για το φυσικό αέριο στην Φλώρινα

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 23,3 εκατ. ευρώ
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης

Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», εντάχθηκαν οι δεύτερες φάσεις των δράσεων για την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου και την αποκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας, με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Ππαθανάση, στο πλαίσιο της επιχορήγησης για την κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας, στη Β’ Φάση της Πράξης, αναμένεται να παραδοθούν 16.251,55 μέτρα δικτύου χαμηλής πίεσης, 2.214,90 μέτρα χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, 1 σταθμός LNG μέτρησης και ρύθμισης πίεσης και 175 συνδέσεις καταναλωτών (171 μικρών εμπορικών πελατών και 4 βιομηχανικών). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 6.314.990,5 ευρώ.

Επίσης, εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, και της Β’ φάσης της Πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 17.033.012,5 ευρώ. Στο πλαίσιο της φάσης αυτής, προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου και των πιστοποιήσεων κατασκευής, που θα επιτρέψει την τροφοδοσία και ενεργοποίηση των τελικών καταναλωτών στη Φλώρινα.

