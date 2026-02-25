Παπαθανάσης: Νέα δράση υποστήριξης φοιτητών για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Με 240.000 ευρώ χρηματοδοτείται η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.
Πιο συγκεκριμένα, στη δράση συνολικού προϋπολογισμού 23,04 εκατ. ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί 23 ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των φοιτητών στην αγορά εργασίας είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση.
Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων. Στις αρμοδιότητες των ΜΥΦ περιλαμβάνονται:
- η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,
- η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,
- η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,
- η σύνταξη τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση,
- η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και
- η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.