Παπαθανάσης: Νέα δράση υποστήριξης φοιτητών για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Με 240.000 ευρώ χρηματοδοτείται η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Πιο συγκεκριμένα, στη δράση συνολικού προϋπολογισμού 23,04 εκατ. ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί 23 ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των φοιτητών στην αγορά εργασίας είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση.

Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων. Στις αρμοδιότητες των ΜΥΦ περιλαμβάνονται: