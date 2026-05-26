Ανακαινίζω 2026: Επιδότηση έως και 36.000 ευρώ ανά ακίνητο – Οι λεπτομέρειες και τι αλλάζει

Έως τέλη Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο «Ανακαινίζω», με την κυβέρνηση να επιχειρεί μέσω αυξημένων επιδοτήσεων να επαναφέρει χιλιάδες κλειστά ή υποβαθμισμένα ακίνητα στην αγορά ενοικίων.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, ανοίγει σε δύο στάδια. Πρώτα θα προηγηθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας, ώστε να φανεί ποια ακίνητα μπορούν να ενταχθούν, και στη συνέχεια, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από όσους κριθούν επιλέξιμοι. Η πρώτη φάση αφορά τις κλειστές κατοικίες, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει σκέλος για ιδιοκατοικούμενα σπίτια που ήδη χρησιμοποιούνται από τα νοικοκυριά.

Η νέα πλατφόρμα του προγράμματος αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουνίου μέσω του gov.gr, ενώ το βασικό χαρακτηριστικό της νέας εκδοχής είναι η σημαντική αύξηση της κρατικής ενίσχυσης.

Παράλληλα, αυξάνεται θεαματικά και το ανώτατο ύψος των επιλέξιμων δαπανών. Ενώ στον προηγούμενο κύκλο το όριο κινούνταν περίπου στις 10.000 ευρώ, πλέον προβλέπεται χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι μόνο για περιορισμένες επισκευές. Η βασική παρέμβαση προβλέπει δαπάνη έως 300 ευρώ ανά τ.μ. και για επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό φτάνει έως τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90% του επιλέξιμου κόστους, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες προσαυξήσεις κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, αλλά και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα βασιστούν στο μοντέλο του «Σπίτι μου 2». Αυτό σημαίνει εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η αρχιτεκτονική του νέου «Ανακαινίζω» δείχνει ότι το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση, όπως οι παλαιότερες δράσεις του «Εξοικονομώ». Σύμφωνα με τα όσα εξαγγέλλει το οικονομικό επιτελείο, το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά εργασίες ανακαίνισης και το 20% ενεργειακές παρεμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα επιχειρεί να καλύψει την πραγματική ανάγκη πολλών παλαιών διαμερισμάτων, όπου το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ενεργειακή απόδοση, αλλά και η συνολική κατάσταση του ακινήτου.

Για τους ιδιοκτήτες, το πρώτο βήμα θα είναι ο έλεγχος μέσω gov.gr. Εκεί θα κριθεί εάν το ακίνητο πληροί τα βασικά κριτήρια, πριν ανοίξει το επόμενο στάδιο των αιτήσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να προηγηθεί ένα φίλτρο επιλεξιμότητας, ώστε στη φάση των αιτήσεων να μπουν όσοι μπορούν πράγματι να προχωρήσουν σε ένταξη.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα αφορά κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο στόχος δεν είναι η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος ενοικιαζόμενων κατοικιών, αλλά η βελτίωση παλαιών σπιτιών στα οποία κατοικούν ήδη νοικοκυριά. Πρόκειται για ξεχωριστή κατηγορία, με διαφορετική λογική από τα κλειστά ακίνητα της πρώτης φάσης.

Για την αγορά κατοικίας, το νέο «Ανακαινίζω» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πίεση στα ενοίκια παραμένει ισχυρή και το διαθέσιμο απόθεμα είναι περιορισμένο. Η επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα δείχνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί όχι μόνο μέσα από νέα στεγαστικά δάνεια ή επιδοτήσεις ενοικίου, αλλά και μέσα από την ενεργοποίηση κατοικιών που υπάρχουν ήδη, αλλά δεν χρησιμοποιούνται.