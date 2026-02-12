Παπαθανάσης: Παρεμβάσεις 2,18 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης στο Δήμο Πρεσπών

Πράξεις για την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης τριών οικισμών του Δήμου Πρεσπών, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπθανάση, οι πράξεις εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, και αφορούν την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης για την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ενός ακόμη οικισμού του ίδιου Δήμου.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,18 εκατ. ευρώ, αφορούν: