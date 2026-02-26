Χρηστικά

Παράταση έως τις 30 Απριλίου για τις δηλώσεις και την καταβολή φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας

Η νέα προθεσμία ισχύει για τις δηλώσεις γεγονότων που συνέβησαν από 1.1.2026 και έπειτα
Έως τις 30 Απριλίου 2026 παίρνει παράταση η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου πλοίων Ά κατηγορίας για το φορολογικό έτος 2026, σύμφωνα με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Πιο συγκεκριμένα, η παράταση δήλωσης και καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου πλοίων Ά κατηγορίας, διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενόψει και της αναπροσαρμογής των συντελεστών φόρου και εισφοράς.

Η νέα προθεσμία (30.4.2026) ισχύει και για τις δηλώσεις γεγονότων που συνέβησαν από 1.1.2026 και έπειτα και αφορούν συγκεκριμένα:

  • Μεταβίβαση πλοίου που διατηρεί την ελληνική σημαία
  • Ύψωση της ελληνικής σημαίας για πρώτη φορά
  • Ανάθεση διαχείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την Ελλάδα

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων α’ κατηγορίας ν. 27/1975

