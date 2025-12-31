Χρηστικά

Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Κομβικός όρος για να συνεχιστεί η καταβολή είναι ο δικαιούχος να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή, αλλιώς η επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια
Επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι σε περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ / EUROKINISSI

Παράταση κατά ένα έτος παίρνει η επιδότηση προσωρινής στέγασης (για ενοίκιο ή συγκατοίκηση) σε πληγέντες από τις μεγάλες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση προσωρινής στέγασης αφορά ιδιοκτήτες (πλήρη κυριότητα/συγκυριότητα/επικαρπία) ή χρήστες κατοικιών με δωρεάν παραχώρηση, όταν υπάρχει Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (ΠΑΕΕΚ) ή χαρακτηρισμός «προσωρινά ακατάλληλο» με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας.

Κομβικός όρος για να συνεχιστεί η καταβολή είναι ο δικαιούχος να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή (επισκευή/αποκατάσταση), αλλιώς η επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια.

Οι περιοχές που αφορά

Σύμφωνα με την Απόφαση (81383/ΔΑΕΦΚΚΕ/Α36/2025 – ΦΕΚ Β’ 7086/30.12.2025) την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, η παράταση αφορά πλημμυρόπληκτες περιοχές των παρακάτω Περιφερειακών Ενοτήτων:

  • Περιφέρεια Θεσσαλίας: Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων.
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Φθιώτιδας, Ευβοίας.
  • Περιφέρεια Αττικής: Ανατολικής Αττικής.

Η παράταση ισχύει κατά ένα έτος σε σχέση με την προβλεπόμενη διάρκεια της αρχικής ΚΥΑ του 2023. Για τη χορήγηση του 9ου τριμήνου προβλέπεται ειδική μεταβατική πρόβλεψη: αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά τη λήξη του 9ου τριμήνου και έως 1 μήνα από τη δημοσίευση της νέας απόφασης στο ΦΕΚ.

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι όροι της αρχικής απόφασης (και των τροποποιήσεών της) για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την προβλεπόμενη διαδικασία ή τους σχετικούς ελέγχους.

