Παράταση της τελευταίας στιγμής: Τρεις μήνες αργότερα η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων με ηλεκτρονικά μέσα

Η αρχική λογική του μέτρου είναι να περιοριστεί η καταβολή ενοικίων με μετρητά
Κώστας Αποστολόπουλος

Την 01.04.2026 μετατίθεται η έναρξη της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στην ουσία αλλάζει το χρονοδιάγραμμα της ρύθμισης που είχε προβλεφθεί να καταστήσει υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές πληρωμές των ενοικίων από την 01.01.2026, δίνοντας παράταση τριών μηνών.

Η αρχική λογική του μέτρου είναι να περιοριστεί η καταβολή ενοικίων με μετρητά και να επιβληθεί η πληρωμή με κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό κανάλι.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που συνοδεύει την τροπολογία, η παράταση δίνεται για να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος ώστε να υλοποιηθεί «ολοκληρωμένο σύστημα διασταύρωσης δεδομένων» με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Με απλά λόγια, το υπουργείο Οικονομικών θέλει το μέτρο να ξεκινήσει όταν θα μπορεί να ελέγχεται λειτουργικά και αυτοματοποιημένα αν το δηλωμένο μίσθωμα καταβλήθηκε πράγματι μέσω τραπέζης.

Το μέτρο αφορά το σύνολο των μισθώσεων που καλύπτει η διάταξη, όπως έχει θεσπιστεί, με την υποχρέωση να επεκτείνεται και στα μισθώματα κατοικιών. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης και μετά, η καταβολή του ενοικίου θα πρέπει να περνά υποχρεωτικά από τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να «φαίνεται» και να μπορεί να διασταυρώνεται.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενοικιαστών

Το βασικό είναι ότι η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με τον εκμισθωτή και θα είναι γνωστός στις φορολογικές αρχές, ώστε να μην υπάρχουν πληρωμές που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Το πώς ακριβώς θα δηλώνεται και θα επικαιροποιείται ο λογαριασμός στην ΑΑΔΕ, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες της διασταύρωσης, θα εξειδικευτούν με τις οδηγίες εφαρμογής.

Μέχρι την 01.04.2026, το νέο πλαίσιο δεν ενεργοποιείται ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επιπλέον χρόνος προσαρμογής, ειδικά για περιπτώσεις παλαιών συμφωνιών όπου επικρατούν ακόμη πληρωμές με μετρητά.

