Πασχαλινό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και ποιά Κυριακή θα είναι ανοιχτά

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα 2026, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Πάσχα, τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα θα λειτουργήσουν με τροποποιημένο ωράριο. Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ξεκινάει την Πέμπτη 2 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Απριλίου (Μ. Σάββατο).

Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα

Πέμπτη 2.4.2026, 9.00 – 21.00

Παρασκευή 3.4.2026, 9.00 – 21.00

Σάββατο 4.4.2026, 9.00 – 16.00

Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 7.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2025, ΑΡΓΙΑ

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη