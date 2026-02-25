Πετρέλαιο: Έφτασαν στην αντλία οι ανατιμήσεις – Πώς επηρεάζονται αμόλυβδη και ντίζελ από την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Ανοδικές πιέσεις ασκούν στις τιμές της βενζίνης οι αυξήσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου στον απόηχο των πολεμικών σεναρίων με επίκεντρο την ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Είναι εξάλλου ενδεικτικό ότι από τις 6 Φεβρουαρίου που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο Ομάν, η αμόλυβδη βενζίνη έχει αυξήσει την τιμή της περίπου 12 λεπτά του ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελευταίο δίμηνο παρατηρείται περαιτέρω αισθητή αύξηση των τιμών των υγρών καυσίμων, με χαρακτηριστική την αύξηση της μέσης τιμής στην αμόλυβδη κατά 20 λεπτά περίπου ενώ προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς για νέες ανατιμήσεις.

Οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλό εξαμήνου, πάνω από τα 71 δολάρια το Brent και πάνω από τα 66 δολάρια το βαρέλι Crude. Οι έμποροι πετρελαίου παρακολουθούν τις εξελίξεις για τυχόν κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία θα μπορούσε να διαταράξει την παραγωγή αργού πετρελαίου στο Ιράν ή να ωθήσει την κυβέρνηση της χώρας να μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη ναυτιλιακή οδό που χρησιμοποιείται από αρκετούς μεγάλους εξαγωγείς ενέργειας στην περιοχή.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία τροφοδοτείται από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων τροφοδοτεί σενάρια ανατιμήσεων στην εγχώρια αγορά επηρεάζοντας ειδικότερα βενζίνη και ντίζελ κίνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας σημειωθεί ότι στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή αναφέρουν ότι η μέση τιμή λιανικής πώλησης της αμόλυβδης 95 οκτανίων για όλη την Ελλάδα, διαμορφώθηκε χθες 24.2.2026 σε 1,742 ευρώ/λίτρο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενώ στις 6.2.2026 που φάνηκε να αρχίζει η διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν στα 1,730 ευρώ/λίτρο και πριν από δύο μήνες, στις 24 Δεκεμβρίου 2025, ήταν 1,723 ευρώ/λίτρο.

Ενδεικτική είναι επίσης η αύξηση τιμής στο ντίζελ κίνησης, με τη μέση τιμή πανελλαδικά να διαμορφώνεται σε 1,553 ευρώ/λίτρο χθες 24.2.2026 από 1,526 ευρώ/λίτρο πριν από δύο μήνες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή του αργού πετρελαίου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την τιμή της βενζίνης στην αντλία, καθώς αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή της. Ο άλλος παράγοντας είναι το κόστος διύλισης. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν το πετρέλαιο ακριβαίνει, η βενζίνη ακολουθεί μετά από λίγα 24ωρα ενώ αντίθετα όταν οι διεθνείς τιμές υποχωρούν η βενζίνη ακολουθεί με χρονοκαθυστέρηση.