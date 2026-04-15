Πιο ακριβά καύσιμα στο τέλος της εβδομάδας φέρνουν τα σκαμπανεβάσματα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

Η ακρίβεια στα καύσιμα ήρθε για να μείνει, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αν και κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα Τετάρτη (15.4.2026), δεν προβλέπεται να επιστρέψουν στα προ του πολέμου επίπεδα βραχυπρόθεσμα.

Ενδεικτικές είναι οι τιμές στην αντλία τις τελευταίες ημέρες, με τα σκαμπανεβάσματα των διεθνών τιμών του πετρελαίου σε λίγα 24ωρα να προκαλούν διακυμάνσεις στις τιμές των προμηθειών των ελληνικών διυλιστηρίων, οι οποίες μεταφέρονται στη συνέχεια στις τιμές των καυσίμων.

Μετά την Μεγάλη Τρίτη παρατηρήθηκε σταθεροποίηση στις δυιλιστηριακές τιμές που ακολουθήθηκε από μια υποχώρηση των τιμών. Ως αποτέλεσμα παρατηρήθηκε ελαφρά πτώση των τιμών στην αντλία. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι αυτή η εβδομάδα άρχισε με την αμόλυβδη (95 οκτανίων) στα 2,062 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα στα 2,058 ευρώ το λίτρο.

Αυτές ήταν οι μέσες τιμές πανελλαδικά τη Δευτέρα 13.4.2026. Χθες, Τρίτη, παρατηρήθηκε οριακή περαιτέρω υποχώρηση στα 2,053 ευρώ και 2,039 ευρώ το λίτρο για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα.

Συγκριτικά με τις τιμές την Μεγάλης Εβδομάδας η αμόλυβδη είναι 4 με 5 λεπτά φθηνότερη και το πετρέλαιο κίνησης είναι περίπου 11 λεπτά φθηνότερο.

Οι μεταβολές των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχουν φτάσει στη χονδρική στο 1,50 ευρώ ανά λίτρο η αμόλυβδη και σε περίπου 1,40 ευρώ ανά λίτρο το πετρέλαιο κίνησης.

Στην λιανική συναντάμε μειώσεις περίπου 3 με 5 λεπτά στη μέση τιμή, κάτι που σημαίνει ότι πολλά πρατήρια πιθανόν δεν χρειάστηκε να προμηθευτούν νέες ποσότητες όταν η τιμή του πετρελαίου ήταν σε φθίνουσα πορεία.

Όσα πρατήρια προμηθεύτηκαν με τιμολόγιο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας θα είδαν μείωση στις τιμές, κάτι που λογικά πέρασε στις τιμές στην αντλία.

Ωστόσο η μείωση των τιμών δεν θα έχει διάρκεια, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν σε νέα άνοδο πριν υποχωρήσουν στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας. Από σήμερα Τετάρτη ή πιθανόν την Πέμπτη τα διυλιστήρια θα τιμολογήσουν με αυξημένες τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο με αποτέλεσμα να εξανεμιστεί η μικρή μείωση που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων οι καταναλωτές περί τα τέλη της εβδομάδας να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ με αύξηση 1-2 λεπτά το λίτρο.