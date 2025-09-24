Χρηστικά

Πιτσιλής: Έρχονται τα μπόνους για καταγγελίες στο appodixi – Έχουν ξεπεράσει τις 200.000

Ετοιμάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την ανωνυμία
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής
Σε στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται το νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανωνυμία των καταγγελλόντων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η πληρωμή των μπόνους μέσω της εφαρμογής appodixi, προανήγγειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο Open, επεσήμανε πως το πρόβλημα μέχρι στιγμής με τα μπόνους είναι πως το παρόν πλαίσιο δεν εξασφαλίζει την ανωνυμία, και καθώς πολλές περιπτώσεις πλαστών αποδείξεων που καταγγέλλονται στο appodixi «κρύβουν» από πίσω δίκτυα λαθρεμπορίου και βαριάς εγκληματικότητας, ενέχει κινδύνους για τους επωνύμως καταγγέλλοντες.

Το νέο πλαίσιο ωστόσο θα εξασφαλίζει πως οι πληρωμές (όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις για να δοθεί μπόνους) θα γίνονται χωρίς αποκάλυψη της ταυτότητας του πολίτη.

Μέχρι στιγμής, πρόσθεσε, το σύνολο των καταγγελιών έχει ξεπεράσει τις 200.000. Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα το POS να είναι συνδεδεμένοι με λογαριασμούς του εξωτερικού, κάτι που απαγορεύεται καθώς δεν φορολογείται η συναλλαγή. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, τόνισε, είναι τέτοιες περιπτώσεις επιχειρήσεων που συνδέονται με «αχυρανθρώπους».

Στο ίδιο πλαίσιο και η «Επιχείρηση Θέρος» με τους επιτόπιους ελέγχους σε άνω των 26.000 παραβάσεων (σε ποσοστό 36% ανήλθε η παραβατικότητα) οδήγησε σε 250 λουκέτα.

Σε ό,τι αφορά τις αμφισβητήσεις των τεκμηρίων από ελεύθερους επαγγελματίες, ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε πως καταγράφηκε στους 6 στους 1.000 φορολογούμενους (κάτι περισσότερο από 1.000 άτομα) ενώ φέτος ανέρχεται μόλις σε 700, με την διορία να λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών δικαιώθηκαν.

Τέλος σε ό,τι αφορά την επιστροφή ενοικίου και την δήλωση των πραγματικών μισθωμάτων, ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε, πως το ΜΙΔΑ θα συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ήδη η ΑΑΔΕ όταν υπάρχει ένα πολύ χαμηλό δηλωθέν μίσθωμα με μεγάλη απόκλιση από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, προχωρά σε αναπροσαρμογή μισθώματος προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος.

