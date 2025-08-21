Πως προχωρούν τα έργα υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο Φυλής και Ασπρόπυργου

Σειρά μελετών έχει εκπονήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη Φυλή και τον Ασπρόπυργο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ενεργειακών ροών και την εύρυθμη λειτουργία στο τοπικό δίκτυο.
Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρώσει ήδη ορισμένα έργα υπογειοποίησης γραμμών στο τοπικό δίκτυο.
Ειδικά για τις περιοχές του Ασπροπύργου και της Φυλής της Δυτικής Αττικής, ο διαχειριστής ανέφερε τα εξής:
- Δήμος Φυλής: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τεσσάρων έργων υπογειοποίησης του υφιστάμενου δικτύου Μέσης Τάσης. Το συνολικό μήκος υπογείου δικτύου Μέσης Τάσης ανήλθε σε 14,7 χλμ. και πραγματοποιήθηκε αποξήλωση εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης μήκους 4,39 χλμ. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη δύο έργα στα οποία έχουν τοποθετηθεί 13,3 χλμ. υπογείου δικτύου Μέσης Τάσης. Για την ολοκλήρωση των έργων εκκρεμεί η τοποθέτηση επιπλέον 14,34 χλμ. υπογείου δικτύου ενώ θα αποξηλωθούν επιπλέον 6,48 χλμ. εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης.
- Οικισμός Νέα Ζωή Ασπροπύργου: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή έργου υπογειοποίησης τμήματος του υφιστάμενου δικτύου Μέσης Τάσης. Το συνολικό μήκος υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης ανήλθε σε 5,08 χλμ. και πραγματοποιήθηκε αποξήλωση 2 χλμ. εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης.
- Οικισμός Μελίσσια (Δήμος Ασπροπύργου): Ολοκληρώθηκε κατασκευή υπόγειας διασυνδετικής γραμμής δικτύου Μέσης Τάσης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δικτύου και την ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών. Κατασκευάστηκε συνολικό μήκος υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης 290 μ. και εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης 321 μ.