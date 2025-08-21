Χρηστικά

Πως προχωρούν τα έργα υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο Φυλής και Ασπρόπυργου

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα αναβάθμισης και ανθεκτικότητας για το τοπικό δίκτυο
Πυλώνες ρεύματος
REUTERS / Siphiwe Sibeko
Μαρία Κυριάκου

Σειρά μελετών έχει εκπονήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη Φυλή και τον Ασπρόπυργο, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ενεργειακών ροών και την εύρυθμη λειτουργία στο τοπικό δίκτυο.

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρώσει ήδη ορισμένα έργα υπογειοποίησης γραμμών στο τοπικό δίκτυο.

Ειδικά για τις περιοχές του Ασπροπύργου και της Φυλής της Δυτικής Αττικής, ο διαχειριστής ανέφερε τα εξής:

  1. Δήμος Φυλής: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τεσσάρων έργων υπογειοποίησης του υφιστάμενου δικτύου Μέσης Τάσης. Το συνολικό μήκος υπογείου δικτύου Μέσης Τάσης ανήλθε σε 14,7 χλμ. και πραγματοποιήθηκε αποξήλωση εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης μήκους 4,39 χλμ. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη δύο έργα στα οποία έχουν τοποθετηθεί 13,3 χλμ. υπογείου δικτύου Μέσης Τάσης. Για την ολοκλήρωση των έργων εκκρεμεί η τοποθέτηση επιπλέον 14,34 χλμ. υπογείου δικτύου ενώ θα αποξηλωθούν επιπλέον 6,48 χλμ. εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης.
  2. Οικισμός Νέα Ζωή Ασπροπύργου: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή έργου υπογειοποίησης τμήματος του υφιστάμενου δικτύου Μέσης Τάσης. Το συνολικό μήκος υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης ανήλθε σε 5,08 χλμ. και πραγματοποιήθηκε αποξήλωση 2 χλμ. εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης.
  3. Οικισμός Μελίσσια (Δήμος Ασπροπύργου): Ολοκληρώθηκε κατασκευή υπόγειας διασυνδετικής γραμμής δικτύου Μέσης Τάσης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δικτύου και την ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών. Κατασκευάστηκε συνολικό μήκος υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης 290 μ. και εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης 321 μ.
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται νέο κύμα προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης με αιχμή νέους, γυναίκες και μεγάλης ηλικίας ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Στο τραπέζι ενδέχεται να πέσει και το ενδεχόμενο μίας στενότερης σύνδεσης των προγραμμάτων κατάρτισης με την πρακτική άσκηση – απασχόληση σε επιχειρήσεις με επιδότηση από το κράτος
Large group of business people waiting for a job interview.
Στο μικροσκόπιο της εφορίας επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στη σειρά
Οι εικονικές επιστροφές φόρου, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από την Αρχή για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος» έχουν κινητοποιήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό της Φορολογικής Αρχής
Γραφεία σε εφορία 4
Newsit logo
Newsit logo