Πως συγκρίνονται οι τιμές στο αγροτικό ρεύμα και πετρέλαιο με Ευρώπη – Ινδία – Κίνα

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό τιμολόγιο ΓΑΙΑ είναι επαρκή ώστε να καταστήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα που πληρώνουν οι αγρότες ανταγωνιστικό σε επίπεδο τιμών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα επαφές, αυτό είναι το επίπεδο τιμών στο οποίο μπορεί να διαμορφωθεί η χρέωση στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, δίχως να διαφαίνονται αυτή τη στιγμή περιθώρια περαιτέρω μείωσης.

Ας δούμε, όμως, πως συγκρίνονται αυτά τα 8,5 λεπτά με τις υπόλοιπες χώρες:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν το α’ εξάμηνο 2025, φθηνότερες χώρες ήταν η Φινλανδία με 8 λεπτά και η Σουηδία με 9,6 λεπτά.

Στον αντίποδα, ακριβότερο ρεύμα πληρώνουν οι αγρότες στην Ιρλανδία με 27,2 λεπτά και στην Ιταλία με 23,3 λεπτά. Ο μέσος όρος της ΕΕ βρισκόταν στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Στα παραπάνω θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και ότι οι Έλληνες αγρότες δεν επιβαρύνονται από ρυθμιζόμενες χρεώσεις ή ΕΦΚ, που στην περίπτωση π.χ. των νοικοκυριών αυξάνουν σημαντικά το τελικό ποσό στους λογαριασμούς.

Ως εκ τούτου, προκύπτει ένα ανταγωνιστικό επίπεδο χρέωσης απέναντι στους άλλους Ευρωπαίους.

Κοιτάζοντας σε πιο διεθνές επίπεδο, στην Ινδία οι αγρότες πληρώνουν διαφορετικές τιμές ανά περιφέρεια, με ένα μέσο όρο κοντά στα 10 λεπτά. Ισχύει, όμως μεγάλη επιδότηση έως 40% από το κράτος. Αντίστοιχα, στην Κίνα οι τιμές είναι κοντά στα 6,2 λεπτά.

Τί ισχύει στο ντίζελ

Διαφορετική είναι η εικόνα στο ντίζελ. Στην Ιταλία η τιμή για τους αγρότες βρισκόταν στα τέλη Δεκεμβρίου στα 0,99 ευρώ ανά λίτρο.

Στη Γαλλία φτάνει τις τελευταίες ημέρες τα 1,16 ευρώ, στην Ινδία η τιμή του ντίζελ είναι κοντά στα 0,87 δολάρια και στην Κίνα στα 0,78 δολάρια.

Συγκριτικά, στην Ελλάδα η τιμή του ντίζελ βρέθηκε αυτή την εβδομάδα κοντά στο 1,5 ευρώ, ενώ οι αγρότες επωφελούνται από την επιστροφή του ΕΦΚ. Και πάλι, διαπιστώνει κανείς ότι οι τιμές στη χώρα μας είναι σημαντικά υψηλότερες από το διεθνή ανταγωνισμό.