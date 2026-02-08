Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου – Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου, καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος καταβολών που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς. Το πλαίσιο αυτό έχει θεσπιστεί με τον νόμο 4611/2019 και παραμένει σε ισχύ.

Βάσει των προβλεπόμενων κανόνων, οι συντάξεις καταβάλλονται σε προκαθορισμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση, ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας. Παράλληλα, οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται ταυτόχρονα με τις κύριες, κάτι που ισχύει και για τις πληρωμές του Μαρτίου 2026.

Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών

Το ενιαίο σύστημα καταβολής συντάξεων ορίζει:

Για τους μισθωτούς: οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία. Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026, για μισθωτούς και μη μισθωτούς, θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)

ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών

ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας: