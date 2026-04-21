Πρεμιέρα για την εφαρμογή timologio που ενσωματώνει ψηφιακά παραστατικά και ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο (22.4.2026) η νέα έκδοση (2.0.0) της εφαρμογής τιμολόγιο της ΑΑΔΕ, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις των σχετικών αποφάσεων για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Η νέα αναβάθμιση της εφαρμογής τιμολόγιο της ΑΑΔΕ φέρνει σημαντικές αλλαγές, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και τη συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο για τα ψηφιακά παραστατικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις Α.1123/2024 (Β΄ φάση) και Α.1129/2025.

Μεταξύ των βασικών βελτιώσεων περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιλογής γλώσσας έκδοσης παραστατικών (Ελληνικά ή Αγγλικά), καθώς και η ενίσχυση των Παραστατικών Διακίνησης με νέους τύπους (9.1, 9.2, 10.1, 10.2), δυνατότητα αντίστροφης διακίνησης, διαχείριση απώλειας διασύνδεσης και δυνατότητα ακύρωσης. Παράλληλα, προστίθενται νέες ενδείξεις, όπως «Υπό Ζύγιση», στοιχεία συσκευασίας και υποστήριξη πολλαπλών συνδεόμενων ΜΑΡΚ, ενώ δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης σκοπού διακίνησης και λοιπών αιτιών σε επίπεδο γραμμής.

Σημαντικές είναι και οι νέες δυνατότητες αναζήτησης και προβολής παραστατικών, όπως η αναζήτηση ως λήπτης, η προβολή βασικών στοιχείων για όλα τα παραστατικά, η εμφάνιση σύνοψης και η λήψη σε μορφή PDF για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επιπλέον, παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τρόπους πληρωμής, στοιχεία διακίνησης, κωδικούς TARIC, φόρους και σχόλια ανά γραμμή.

Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά την αναβάθμιση της Τετάρτης 22 Απριλίου 2026, από τις 7:30 έως τις 9:30 π.μ., διάστημα κατά το οποίο η εφαρμογή δεν θα είναι προσβάσιμη. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται και νέα έκδοση της εφαρμογής myDATAapp για κινητές συσκευές, με αντίστοιχες λειτουργικότητες για τη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών.