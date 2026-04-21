Ακίνητα: Κληρονομική σύμβαση και μετά το θάνατο προτείνουν οι ιδιοκτήτες

Εν όψει της τελικής επεξεργασίας και κατάθεσης στη Βουλή των νέων διατάξεων για τον εκσυγχρονισμό του Κληρονομικού Δικαίου, η ΠΟΜΙΔΑ επαναφέρει την πρότασή της για τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας σύναψης κληρονομικής σύμβασης όχι μόνο εν ζωή του κληρονομουμένου, αλλά και μετά τον θάνατό του, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την κληρονομιά ακινήτων.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, στόχος της ρύθμισης είναι η ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών και η αποφόρτιση των πολιτών από τη σημερινή γραφειοκρατική και οικονομική επιβάρυνση που συνοδεύει την κληρονομιά, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά ακίνητα. Παρά τις προτεινόμενες αλλαγές, το φαινόμενο των ιδιόγραφων διαθηκών που συντάσσονται μετά τον θάνατο του διαθέτη και οδηγούν σε άτυπες διευθετήσεις της κληρονομίας ακινήτων μεταξύ των εξ αδιαθέτου κληρονόμων δεν αναμένεται να εκλείψει πλήρως, καθώς εξακολουθούν να αναζητούνται πρακτικοί τρόποι παράκαμψης των υφιστάμενων διαδικασιών.

Σήμερα, οι κληρονόμοι επιβαρύνονται με μια πολυσύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει δήλωση και καταβολή φόρου κληρονομιάς στην ΑΑΔΕ, συμβολαιογραφική αποδοχή κληρονομιάς, μεταγραφή στο Κτηματολόγιο, νέες δηλώσεις για διανομή, σύνταξη συμβολαίων και επαναλαμβανόμενες μεταγραφές, με σημαντικό οικονομικό και διοικητικό κόστος.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει τη δυνατότητα σύναψης συμβολαιογραφικής κληρονομικής σύμβασης μετά τον θάνατο του διαθέτη, αποκλειστικά μεταξύ των εξ αδιαθέτου κληρονόμων. Η ρύθμιση αυτή θα εφαρμόζεται είτε όταν δεν υπάρχει διαθήκη είτε για το μέρος της περιουσίας που κληρονομείται εξ αδιαθέτου, χωρίς να θίγεται η βούληση του διαθέτη όπου αυτή έχει νομίμως εκφραστεί.

Στη σύμβαση θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι που δεν έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά, με σκοπό την οριστική και ενιαία ρύθμιση της κατανομής της περιουσίας. Η φορολογική αντιμετώπιση θα γίνεται εφάπαξ, ενώ η πράξη θα συντάσσεται και θα μεταγράφεται χωρίς την ανάγκη περαιτέρω διαδικασιών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με μία μόνο πράξη, περιορίζοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και το συνολικό κόστος για τους πολίτες, χωρίς να προκαλείται απώλεια φορολογικών εσόδων για το Δημόσιο, αλλά αντίθετα διευκολύνοντας την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη είσπραξή τους.