Τιμές κάτω από τα 2 ευρώ για αμόλυβδη και diesel – Σημαντική απόκλιση τιμών από πρατήριο σε πρατήριο της ίδιας περιοχής

Με πτωτική πορεία συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ακολουθώντας πτωτική κίνηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μάλιστα, η αμόλυβδη βενζίνη, σε μέσα επίπεδα, πωλείται σε πρατήρια έως και 0,5 λεπτά φθηνότερα σε σχέση με τη Μεγάλη Εβδομάδα, κοντά στα 2,02 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης (diesel) έως και 11 λεπτά φθηνότερα, κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ακολούθησαν το τελευταίο δεκαήμερο τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή καταγράφοντας πτώση που ξεκίνησε την Μεγάλη Εβδομάδα και διακόπηκε πριν από λίγες μέρες για να ακολουθήσει νέα άνοδο.Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρητηρίου του ΥΠΑΝ, χθες Δευτέρα (20.4.2026) η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρισκόταν στα 2.025 ευρώ ανά λίτρο σε 4.375 πρατήρια, ενώ η μέση τιμή του diesel σε 4.746 πρατήρια ήταν στο 1.946 ευρώ ανά λίτρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βενζινοπώλες έχουν προλάβει να προμηθευτούν από τα διυλιστήρια σε προηγούμενες τιμές και έτσι αυτές τις μέρες έχει ήδη φανεί μια μικρή πτώση.

Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στην τιμή από πρατήριο σε πρατήριο, λόγω του ότι η μείωση που παρατηρείται το τελευταίο 15νθήμερο στις τιμές χονδρικής δεν περνά ομοιόμορφα και συγχρονισμένα στα πρατήρια.

Οι αποκλίσεις φτάνουν σε διαφορές τιμής της τάξης του 20 και 25%, ακόμα και μέσα στις ίδιες περιοχές. Για παράδειγμα, το diesel στα βόρεια προάστια κυμαίνεται από 1,78 έως και 2,2 ευρώ το λίτρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε για τη διαφορά τιμών στην ΕΡΤ ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, «κάποια πρατήρια ξεκινούν την πρώτη μέρα της μείωσης και παραλαμβάνουν και κάποια άλλα έχουν μία χρονοκαθυστέρηση 3, 4 ημερών».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, εκτίμησε πως «το πετρέλαιο κάθε μέρα που περνά θα κινείται ελαφρώς χαμηλότερα», χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο πλαίσιο πρόσθετης ενίσχυσης των πολιτών από την κυβέρνηση, είναι πολύ πιθανό να επεκταθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το Μάιο και τον Ιούνιο, ενώ υπό εξέταση είναι και το σενάριο να δοθεί το fuel pass και για τον Ιούνιο.

Το «ναυάγιο» του ενδεχομένου ειρηνευτικών συνομιλιών το Σαββατοκύριακο, έφερε νέες αμφιβολίες στις παγκόσμιες αγορές και οι ασιατικές αγορές άνοιξαν το πρωί της Δευτέρας με εκτόξευση της τιμής στα 95 δολάρια το βαρέλι και 7% αύξηση, ενώ σήμερα (21.4.2026) το πρωί σημειώθηκε συγκρατημένη πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι αύριο Τετάρτη η Κομισιόν θα παρουσιάσει την εργαλειοθήκη για την ανακούφιση των πολιτών από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Ανάμεσα στα μέτρα περιλαμβάνονται η χαλάρωση κανόνων για κρατικές ενισχύσεις, μειώσεις φόρων στους λογαριασμούς ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας με μείωση ορίων ταχύτητας, τηλεργασία και Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο. Στο τραπέζι έχει μπει και η αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας ρύπων.