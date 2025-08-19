Χρηστικά

Προ των πυλών ειδοποιήσεις για 350.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη

«Ραβασάκια» συνοδευόμενα με προειδοποιήσεις για πρόστιμα ακόμα και 10.000 ευρώ ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ
Αυτοκίνητο
Φωτογραφία: iStock

«Ραβασάκια» συνοδευόμενα με προειδοποιήσεις για πρόστιμα ακόμα και 10.000 ευρώ ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ για όσους ιδιοκτήτες οχημάτων ΙΧ δεν έχουν ασφάλιση, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ αναμένεται να βάλουν μπρος, από τον επόμενο κιόλας μήνας, στην αποστολή προστίμων σε περισσότερους από 350.000 ιδιοκτήτες οχημάτων ΙΧ, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατά την αρχική ηλεκτρονική διασταύρωση του Ιουνίου να κυκλοφορούν παρανόμως.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επί συνόλου 350.000 οδηγών, οι 150.000 δεν είχαν ΚΤΕΟ σε ισχύ, ενώ 90.000 δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας.Οι περισσότεροι εξ αυτών διαπιστώθηκαν διπλές ή και τριπλές παραβάσεις, δηλαδή με ανασφάλιστα οχήματα, χωρίς να έχουν περάσειο ΚΤΕΟ και χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Mε βάση τη νέα νομοθεσία, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

  • 250 έως 1.000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα
  • 400 ευρώ για την έλλειψη ΚΤΕΟ
  • Διπλάσια ποσά για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
  • Έως 10.000 ευρώ αν το όχημα βρίσκεται σε δηλωμένη ακινησία και εντοπιστεί να κυκλοφορεί

Οι ιδιοκτήτες ΙΧ έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών, ενώ αν συμμορφωθούν μέσα σε 10 ημέρες (ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη) τα πρόστιμα διαγράφονται.

Διαφορετικά, παραμένουν, και σε επανέλεγχο από 3 έως 12 μήνες αφαιρούνται πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας.

Χρηστικά
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
