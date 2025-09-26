Προετοιμάζονται σε Ελλάδα, Κύπρο και Βρυξέλλες οι επόμενες κινήσεις για το καλώδιο GSI

Οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη δεν μας έκαναν σοφότερους σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβαν την προσήλωσή τους στο έργο για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και αυτό είναι θετικό. Όμως, ο χρόνος συνεχίζει να τρέχει, όπως και οι προθεσμίες για τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν από την Κύπρο προς τον ΑΔΜΗΕ και από τον ΑΔΜΗΕ προς την ανάδοχο Nexans.

Από ότι φαίνεται, μια πιο ουσιαστική διμερής συζήτηση πρόκειται να λάβει χώρα στην προσεχή διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρου το Νοέμβριο.

Προς το παρόν, συνεχίζεται η “σχιζοφρενική” στάση της κυπριακής κυβέρνησης, καθώς ο υπουργός ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε χθες ότι “το έργο είναι υλοποιήσιμο και το ότι είναι βιώσιμο το έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή”. Με τον τρόπο αυτό διαφοροποιείται εκ νέου από τις θέσεις του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, που επικαλείται δύο μελέτες που δείχνουν πως το έργο δεν είναι βιώσιμο για την Κύπρο.

Πάντως, ο κ. Παπαναστασίου πρόσθεσε ότι σήμερα προχωρά μονάχα η κατασκευή του καλωδίου από την ανάδοχο Nexans, κάτι που δεν είναι αρκετό για να καταβληθούν τα 25 εκατ. ευρώ που οφείλει σε πρώτη φάση φέτος η Λευκωσία στον φορέα, ΑΔΜΗΕ. Έριξε, έτσι το “μπαλάκι” στην ελληνική πλευρά ώστε να συνεχίσει πρώτα τις έρευνες βυθού που είχε διακόψει πέρυσι η Τουρκία στην Κάσο.

Από την πλευρά του, ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι υπήρξε «μια ανησυχία στο Υπουργείο Οικονομικών την τελευταία περίοδο», σημειώνοντας ότι «θα εξετάσουμε όλες τις πτυχές, νομικές ή οικονομικές, και θα το χειριστούμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο».

Στο θέμα του καλωδίου αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Κυριάκος Κακούρης. Όπως διευκρίνισε, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν επαφές με τους Υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών Κύπρου και Ελλάδας, αλλά δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα για χρηματοδότηση από την τράπεζα. «Η ΕΤΕπ θα αξιολογήσει το έργο όταν εγκριθούν τα Εθνικά Ενεργειακά και Κλιματικά Σχέδια των δύο χωρών από την ΕΕ», σημείωσε ο κ. Κακούρης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνει χώρα σήμερα νέα σύσκεψη της Κομισιόν με τις ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας-Κύπρου και τον ΑΔΜΗΕ. Η Κομισιόν εμφανίζεται πιο κινητοποιημένη το τελευταίο διάστημα, ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή που θα διασφαλίσει το έργο. Άλλωστε, πρόκειται να παρουσιάσει ως τα τέλη του έτους νέες πρωτοβουλίες για τα ηλεκτρικά δίκτυα και τις διασυνδέσεις στην Ευρώπη και δεν θα ήθελε ένα τόσο μεγάλο έργο να απουσιάζει.

Στη σύσκεψη ο ΑΔΜΗΕ αναμένεται να θέσει και πρόσθετα ρυθμιστικά θέματα που τον αφορούν, όπως την ανάγκη λήψης ορισμένων αποφάσεων που εκκρεμούν από τη ρυθμιστική αρχή Κύπρου.