Χρηστικά

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Έγινε η κλήρωση για τα 1.000 ευρώ – Δείτε τα αποτελέσματα στο prepaid.minscfa.gov.gr

Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους, από 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2025
stack of multicolored credit cards on black background
iStock

Ολοκληρώθηκε, σήμερα (27.11.2025), η κλήρωση, προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η κλήρωση έγινε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 δικαιούχους, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ. Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχούσε σε κάθε συμμετέχοντα προέκυψε βάσει των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποίησε με την προπληρωμένη κάρτα του έως τις 9 Νοεμβρίου 2025.

Οι νικητές θα λάβουν την Τρίτη (2.12.2025) προσωποποιημένο e-mail, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αριθμοσειρά του νικητήριου λαχνού τους.

Την ίδια ημερομηνία, οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών θα μπορούν να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (https://prepaid.minscfa.gov.gr) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet και να δουν εάν περιλαμβάνονται στους νικητές της κλήρωσης. Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους, από 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2025.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η δημόσια κλήρωση δεν είναι επίδομα, αλλά ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε τη χρήση των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με τη σημερινή κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους ενισχύουμε συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές που στηρίζουν τα νοικοκυριά και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
88
87
64
64
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Έρχονται οι πληρωμές του Μέτρου 23 για αγρότες και η έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους – Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του 2025
Έως τις 10 Δεκεμβρίου κλειδώνει η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178,5 εκατ. ευρώ για καταστροφές παραγωγής άνω του 30% μετά την 1η Ιανουαρίου 2024
Αγρότες
Black Friday 2025: Τι περιμένει το εμπόριο, τι να προσέξουν οι καταναλωτές – Ανοιχτά την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα
Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια ενώ η κορύφωση των προσφορών αναμένεται την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου (Cyber Monday)
Βιτρίνα καταστήματος ενόψει Black Friday
Newsit logo
Newsit logo