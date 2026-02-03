Προβλέπονται 3.250 δημοπρασίες για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας μέχρι 31 Μαρτίου

Σε συνεχή εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Συγκεκριμένα, από φέτος όλες οι δημοπρασίες παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα υλοποιούνται αποκλειστικά από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, ενώ προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 3.250 δημοπρασίες μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 που είναι η προθεσμία.

Επιπλέον, σήμερα (3.2.2026) ξεκινάει η ανάρτηση των διακηρύξεων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η διαδικασία προβλέπει 7 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις επιχειρήσεις και τουλάχιστον 20 ημέρες για την πραγματοποίηση της δημοπρασίας, από την ανάρτηση της εκάστοτε διακήρυξης.

Στην πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν διαδραστικό χάρτη με τις διαθέσιμες παραλίες, μαζί με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Πρόκειται για μια κοινή δράση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας και την εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών.