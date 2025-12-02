Ρευματοκλοπές: Συνεργασία ΑΑΔΕ με ΔΕΔΔΗΕ για τον περιορισμό τους – Πρωταθλητές Ικαρία και Μύκονος

Για τη λύση του προβλήματος των ρευματοκλοπών που επιβαρύνουν του λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος πολλών καταναλωτών φαίνεται να ενεργοποιείται και η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η οποία θα παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ στοιχεία των καταναλωτών για τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων και διασταυρώσεων.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι ο εντοπισμός όσων παρανομούν εκμεταλλευόμενοι «τυφλά σημεία» του δικτύου. Η ΑΑΔΕ θα διαθέτει στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή Ενιαίων Μητρώων ΔΕΔΔΗΕ» δεδομένα τα οποία αντλούνται από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων. Με βάση τον αριθμό παροχής και το αντίστοιχο φορολογικό έτος, οι ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την επιβεβαίωση ταυτοτήτων, ενώ θα μπορούν να αναζητούν φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα με βάση ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, αριθμό και είδος ταυτότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διασταύρωση φορολογικών στοιχείων με τα δεδομένα κατανάλωσης του ΔΕΔΔΗΕ έρχεται να ενισχύσει το αρχείο του Διαχειριστή, ο οποίος δέχεται καταγγελίες και πληροφορίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Τα πρόστιμα για όσους καταναλώνουν ρεύμα χωρίς να πληρώνουν έγιναν πιο τσουχτερά από την 1η Ιουλίου 2025.

Από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί πάνω από 15.500 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, με τον ΔΕΔΔΗΕ να εφαρμόζει νέους ελέγχους αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και έξυπνους μετρητές.

Τα περισσότερα περιστατικά ρευματοκλοπών καταγράφονται τους θερινούς μήνες, κυρίως σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση. Τα ποσοστά διαπιστωμένων ή πιθανών παραβάσεων, φτάνουν: 41,7% στην Ικαρία, 37,8% στη Μύκονο, 22,3% στη Ρόδο, 15,7% στην Κω, 15% στο Ρέθυμνο, 12,9% στην Τήνο, 12,6% στη Σαντορίνη, 12,5% στην Πάρο, 9,4% στον Άγιο Νικόλαο, 8,3% στο Ηράκλειο, 7,5% στα Χανιά, 5,8% στη Νάξο.