Ρυθμισμένα χρέη: Στοπ στις διώξεις – Τι αλλάζει για όσους μπουν σε ρύθμιση

Τέλος στις ποινικές διώξεις για μη καταβολή του χρέους προς το Δημόσιο, όταν ο οφειλέτης έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή έχει λάβει αναστολή είσπραξης, βάζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Η νέα οδηγία «παγώνει» την ποινική διαδικασία δίωξης για όσο διαρκεί η ρύθμιση οφειλών ή η αναστολή, ενώ με την ολοσχερή εξόφληση το αξιόποινο σβήνει. Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ προς τις υπηρεσίες τους είναι πως αν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ρυθμιστεί ή τελούν σε αναστολή είσπραξης, δεν αποστέλλεται αίτηση ποινικής δίωξης, ακόμη κι αν έχει περάσει το τετράμηνο από τότε που το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, όπου δεν υπάρχει ενεργή ρύθμιση για το σύνολο των οφειλών, η αίτηση δίωξης προχωρά κανονικά.

Κρίσιμο σημείο είναι πως σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, η φορολογική διοίκηση ενημερώνει άμεσα τον εισαγγελέα και ο επικαιροποιημένος πίνακας χρεών θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα ανεξόφλητα, αλλά και το ποσό που είχε ήδη εξοφληθεί στη ρύθμιση, καθώς το αδίκημα έχει θεωρηθεί ότι τελέστηκε.

Παράλληλα, όσο διαρκεί η ρύθμιση ή η αναστολή, «παγώνει» η παραγραφή και δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένας χρόνος από τη λήξη τους.

Στην πράξη, το νέο πλαίσιο δίνει πραγματικό κίνητρο συμμόρφωσης καθώς ρύθμιση και συνέπεια στις δόσεις σημαίνουν αποφυγή της ποινικής δίωξης.