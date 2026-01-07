Σε καλό κλίμα η συνάντηση του Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών – Κατέληξαν σε συμφωνία

Σε συμφωνία κατέληξαν οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών με τον υπουργό ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (7.1.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, σε πολύ καλό κλίμα και κατέληξε σε πλήρη συμφωνία, καθώς είχε προηγηθεί διάλογος τεσσάρων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών για θέματα που ενισχύουν ουσιαστικά τον θεσμό των λαϊκών αγορών μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της στήριξης των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μέρος των αιτημάτων που προβάλουν οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, τα οποία είναι αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Από σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή επ’ αόριστον πανελλαδικό λουκέτο στις λαϊκές αγορές μετά την απόφαση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της συνομοσπονδίας, «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης».

Τα κύρια αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής:

ακρίβεια στις λαϊκές αγορές,

στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής,

κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης,

άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%,

ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και

τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

«Η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.