Σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική απογραφή των ανελκυστήρων – Τι πρέπει να κάνετε μέχρι 30 Νοεμβρίου

Στον αέρα βρίσκεται από την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2025, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων του υπουργείου Ανάπτυξης elevator.mindev.gov.gr, για την πλήρη καταγραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα στοχεύει στην πλήρη καταγραφή των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, φιλοδοξώντας να καλύψει ένα πολυετές θεσμικό και τεχνικό κενό και να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την καθολική συμμόρφωση των ανελκυστήρων της χώρας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Η ηλεκτρονική απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης. Ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή αν έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα Μητρώα θα πρέπει η νέα καταχώρησή τους να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, από τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εξουσιοδοτημένους συντηρητές και εγκαταστάτες.

Πώς γίνεται η απογραφή

Για την είσοδο στη πλατφόρμα απογραφής απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet για ιδιώτες, ή οι Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας δημοσίων κτιρίων.

Απαιτούνται τα εξής στοιχεία:

στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου,

διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας,

αριθμός στάσεων,

έτος εγκατάστασης, και

στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, ελέγχου, ασφάλισης ή μεταβίβασης ακινήτου.