«Σπίτι μου ΙΙ»: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Μέχρι τις 31 Μαΐου η προθεσμία

Πολυκατοικίες στην Αθήνα
Τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, ανακοίνωσαν σήμερα την καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, η τελική ημερομηνία για αιτήσεις στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ορίζεται στις 31 Μαΐου 2026.

Μετά την 31η Μαΐου 2026:

• Δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

• Θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης 

Σημειώνεται ότι για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.

Χρηστικά
