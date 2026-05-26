ΥΠΕΘΟ: Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Ιούνιο – Έως 46 εκατ. το δημοσιονομικό κόστος

Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει και για τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ (υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ

Στην προσπάθεια να ανακουφίσει του πολίτες εν μέσω της έντονης ακρίβειας που επιβάλει ο πληθωρισμός, το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε ότι το πετρέλαιο κίνησης θα επιδοτηθεί και τον Ιούνιο. Η επιδότηση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιδότηση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία από τον Απρίλιο.

Με παραδείγματα που φέρνει το ΥΠΕΘΟ, αναφέρει ότι η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24/05 στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στις 30/04, ενώ στις 31/03, πριν από την έναρξη της επιδότησης, είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, συνολικού κόστους 240 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Για ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά, σε σύνολο 1,2 εκατ. οικογενειών με παιδιά, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,3 εκατ. πολίτες.

Στα 825 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος

Το συνολικό κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και βρίσκονται σε υλοποίηση εκτιμάται σε 825 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά που έχει διατεθεί το πακέτο των 825 εκατ. ευρώ.