Στα σκαριά ρήτρα μη απόλυσης για όσους αρνηθούν το 13ωρο

Ρήτρα μη απόλυσης όποιου εργαζομένου αρνηθεί να εργαστεί 13 ώρες εξετάζει να συμπεριλάβει στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να φέρει σε δημόσια διαβούλευση (και μάλιστα 20 ημερών) το υπουργείο Εργασίας μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να προβλέπει το εν λόγω εργασιακό νομοσχέδιο (σε σχέση με το ατομικό εργατικό δίκαιο) διάταξη που να ξεκαθαρίζει πως δεν θα συνάδει λόγο απόλυσης η άρνηση του εργαζομένου να εργαστεί 13 ώρες.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε στις αρχές του καλοκαιριού, το υπ. Εργασίας, αναφερόταν πως για να απασχοληθεί ένας εργαζόμενος 13 ώρες ημερησίως σε μία και μόνη επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχει «συναίνεση» του ίδιου του εργαζομένου.

Προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη διασφάλιση του εργαζομένου έναντι μιας σχετικής πρότασης του εργοδότη του (με την οποία δεν συναινεί ο εργαζόμενος) στο υπ. Εργασίας σκέφτονται να περιληφθεί ρητή ρύθμιση «απαγόρευσης» απόλυσης όποιου εργαζομένου αρνηθεί το 13ωρο.

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν πως η επερχόμενη θέσπιση του 13ωρου δεν προβλέπει καμία παραβίαση του 40ωρου – 5ημερου (ανά εβδομάδα) στο ωράριο ενός εργαζομένου που απασχολείται σε μία και μόνη επιχείρηση.

Και αυτό καθώς όποιος εργαζόμενος απασχοληθεί πχ κατά μία μέρα της εβδομάδας 13 ώρες, θα απασχοληθεί 3 ώρες μια άλλη.