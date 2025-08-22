Χρηστικά

Στα σκαριά ρήτρα μη απόλυσης για όσους αρνηθούν το 13ωρο

Το Υπ. Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο επερχόμενο εργασιακό νομοσχέδιο διάταξη που θα προβλέπει πως η άρνηση του εργαζομένου στο 13ωρο δεν θα συνάδει λόγο απόλυσης
Φωτογραφία : iStock
Φωτογραφία : iStock
Δημήτρης Κατσαγάνης

Ρήτρα μη απόλυσης όποιου εργαζομένου αρνηθεί να εργαστεί 13 ώρες εξετάζει να συμπεριλάβει στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να φέρει σε δημόσια διαβούλευση (και μάλιστα 20 ημερών) το υπουργείο Εργασίας μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να προβλέπει το εν λόγω εργασιακό νομοσχέδιο (σε σχέση με το ατομικό εργατικό δίκαιο) διάταξη που να ξεκαθαρίζει πως δεν θα συνάδει λόγο απόλυσης η άρνηση του εργαζομένου να εργαστεί 13 ώρες.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε στις αρχές του καλοκαιριού, το υπ. Εργασίας, αναφερόταν πως για να απασχοληθεί ένας εργαζόμενος 13 ώρες ημερησίως σε μία και μόνη επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχει «συναίνεση» του ίδιου του εργαζομένου.

Προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη διασφάλιση του εργαζομένου έναντι μιας σχετικής πρότασης του εργοδότη του (με την οποία δεν συναινεί ο εργαζόμενος) στο υπ. Εργασίας σκέφτονται να περιληφθεί ρητή ρύθμιση «απαγόρευσης» απόλυσης όποιου εργαζομένου αρνηθεί το 13ωρο.

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν πως η επερχόμενη θέσπιση του 13ωρου δεν προβλέπει καμία παραβίαση του 40ωρου – 5ημερου (ανά εβδομάδα) στο ωράριο ενός εργαζομένου που απασχολείται σε μία και μόνη επιχείρηση.

Και αυτό καθώς όποιος εργαζόμενος απασχοληθεί πχ κατά μία μέρα της εβδομάδας 13 ώρες, θα απασχοληθεί 3 ώρες μια άλλη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται νέο κύμα προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης με αιχμή νέους, γυναίκες και μεγάλης ηλικίας ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Στο τραπέζι ενδέχεται να πέσει και το ενδεχόμενο μίας στενότερης σύνδεσης των προγραμμάτων κατάρτισης με την πρακτική άσκηση – απασχόληση σε επιχειρήσεις με επιδότηση από το κράτος
Large group of business people waiting for a job interview. 15
Newsit logo
Newsit logo