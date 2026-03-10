Χρηστικά

Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Αναλυτικά οι καταβολές στους λογαριασμούς των συνταξιούχων
iStock

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, όπου θα πληρωθούν νωρίτερα καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει πιο μπροστά την πληρωμή.

Η καταβολή των συντάξεων Απριλίου θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, όπως προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ, που προβλέπει ξεχωριστές ημερομηνίες για μισθωτούς και μη μισθωτούς. 

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Οι πληρωμές θα γίνουν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Εξαιτίας της αργίας, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

  • Συνταξιούχους ΟΑΕΕ
  • Συνταξιούχους ΟΓΑ
  • Συνταξιούχους ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)
  • Όλους τους νέους συνταξιούχους (Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά (Νόμος 4387/2016)

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις θα καταβληθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

Η κατηγορία αυτή αφορά:

  • Συνταξιούχους ΙΚΑ
  • Συνταξιούχους Δημοσίου
  • Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • Υπόλοιπα ταμεία (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ)

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

