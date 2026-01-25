Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αυτή τη βδομάδα η καταβολή τους – Πως διαμορφώνονται τα ποσά

Αυξημένες κατά 2,4% θα είναι οι συντάξεις του Φεβρουαρίου που θα καταβληθούν αυτή τη βδομάδα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και με διαχωρισμό σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, όπως προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1/1/2017 και μετά),

καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσουν:

οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων φορέων),

καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πως διαμορφώνονται τα ποσά

Τα ποσά της εθνικής σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης έχουν ως εξής: