Συντάξεις και αναδρομικά: Κλείνει εκκρεμότητες ο e-ΕΦΚΑ και πληρώνει 50.000 δικαιούχους

Αναδρομικά από το 2019 και επιστροφές χρημάτων μετά από εκκαθάριση μιας σειράς ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων συνθέτουν ένα πακέτο πληρωμών του e-ΕΦΚΑ σε 50.000 συνταξιούχους που αρχίζει ήδη να καταβάλλεται σταδιακά.

Aπό σήμερα και αύριο αρχίζουν να πληρώνονται, με ποσά που αγγίζουν και τα 12.000 ευρώ, από τον e-ΕΦΚΑ, συνταξιούχοι που περίμεναν για χρόνια να λάβουν αναδρομικά που είχαν διεκδικήσει και κερδίσει δικαστικά.

Οι πληρωμές αφορούν επίσης διορθώσεις σε παλαιότερους επανυπολογισμούς αλλά και προσαυξήσεις. Σε περίπου 20.000 περιπτώσεις δικαιούχων είχαν επανυπολογιστεί οι συντάξεις αλλά τα αναδρομικά που αναλογούν στις αυξήσεις τους δεν είχαν πληρωθεί. Πολλές από αυτές τις εκκρεμότητες, που δημιουργήθηκαν κυρίως εξαιτίας ελλιπών στοιχείων για τον ασφαλιστικό χρόνο ή τις συντάξιμες αποδοχές, διευθετούνται, με τις επιστροφές να καλύπτουν χρονική περίοδο μιας επταετίας, από τις αρχές του 2019. Μάλιστα, τα ποσά σε αυτή την κατηγορία ξεκινούν από τα 1.500 ευρώ και κλιμακώνονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

Συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου (Μάιος 2016) και είχαν ένσημα σε δύο ή περισσότερα ταμεία θα πάρουν επίσης τα αναδρομικά που δικαιούνται. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η κατηγορία συνταξιούχων είχε πάρει την κύρια σύνταξη που είχε εκδοθεί τότε που βγήκαν στη σύνταξη αλλά δεν είχαν πάρει την προσαύξηση για τον δεύτερο φορέα. Δικαιούνται και θα λάβουν μόνιμη μηνιαία αύξηση η οποία μπορεί να αγγίξει και τα 400 ευρώ, καθώς και τα αναδρομικά πολλών ετών.

Μετά τον επανυπολογισμό

Πληρωμές ξεκλειδώνουν επίσης για απόστρατους αλλά και για συντάξεις χηρείας του Δημοσίου που εκδόθηκαν την τριετία 2016-2019.

Περίπου 7.500 απόστρατοι και δικαιούχοι μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν επιστροφές από κρατήσεις παρελθόντων ετών που δεν είχαν αποδοθεί σωστά.

Λάθη στη βάση υπολογισμού των συντάξεων χηρείας τα οποία διορθώθηκαν οδηγούν σε αναδρομικά έως και 7.800 ευρώ.

Δικαστικές αποφάσεις και Εισφορά Αλληλεγγύης

Εντωμεταξύ, επιστρέφονται έως 4.200 ευρώ σε όσους δικαιώθηκαν δικαστικά για τις περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και επιδόματα των περασμένων ετών ενώ προωθούνται πληρωμές αναδρομικών από παρατάσεις και επιστροφές κρατήσεων υγείας για περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας.

Ταυτόχρονα προχωρούν και οι επιστροφές για την Εισφορά Αλληλεγγύης, αν και με πιο αργούς ρυθμούς λόγω γραφειοκρατίας.

Οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2026, κλείνοντας οριστικά πληγές που άνοιξαν οι αλλεπάλληλες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας.