Συντάξεις και επιδόματα στους λογαριασμούς μέχρι τα Χριστούγεννα: Οι αυξήσεις που έρχονται με τη νέα χρονιά

Νωρίτερα πραγματοποιούνται φέτος οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων, καθώς από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καταβολών ενόψει των εορτών.

Συγκεκριμένα, στόχος είναι η έγκαιρη ενίσχυση των νοικοκυριών πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε συνταξιούχοι, άνεργοι και δικαιούχοι κοινωνικών παροχών, επιδομάτων και συντάξεων να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς καθυστερήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια άτομα θα δουν ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους πριν από τις γιορτές.

Προπληρωμές ΔΥΠΑ και Δώρο Χριστουγέννων

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ξεκινά από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου την προπληρωμή επιδομάτων και παροχών. Καταβάλλονται η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, το Δώρο Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους, καθώς και οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας μαζί με το αντίστοιχο δώρο.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω προπληρωμένων καρτών, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Εξαίρεση αποτελούν οι άνεργοι που έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026, οι οποίοι θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσω του gov.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται νωρίτερα, σε δύο φάσεις, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 πληρώνονται οι συντάξεις των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), των νέων συνταξιούχων μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 καταβάλλονται οι συντάξεις των μισθωτών (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΝΑΤ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Αλλαγές και αυξήσεις στις συντάξεις

Στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 ενσωματώνεται αύξηση 2,4%, σε συνδυασμό με τη μείωση της παρακράτησης φόρου. Παράλληλα ολοκληρώνονται επανυπολογισμοί και τεχνικοί συμψηφισμοί, με τις μεταβολές να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, δικαιούχους επικουρικών συντάξεων, νέους συνταξιούχους που μεταβαίνουν από προσωρινή σε οριστική σύνταξη, καθώς και περιπτώσεις διόρθωσης κρατήσεων υπέρ υγείας ή φόρου.

Δεν προβλέπεται οριζόντια περικοπή συντάξεων ούτε αλλαγή στα όρια ηλικίας, ενώ τυχόν αποκλίσεις στα ποσά συνδέονται κυρίως με τεχνικούς συμψηφισμούς.

Πληρωμές επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Στις 22 Δεκεμβρίου καταβάλλονται όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων το επίδομα παιδιού Α21 (6η δόση), το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, καθώς και λοιπά κοινωνικά βοηθήματα.

Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα

Το Δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μισθωτούς ή σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με βάση τις αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

Έλεγχος πληρωμών

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης μέσω του e-ΕΦΚΑ, τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και των προπληρωμένων καρτών, καθώς και τις διαθέσιμες υπηρεσίες του gov.gr και των ΚΕΠ.