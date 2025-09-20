Συμβαίνει τώρα:
Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές, όλες οι ημερομηνίες

Διαφορετικές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών συνταξιούχων
Μέσα στην επόμενη βδομάδα, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις του Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις θα πιστωθούν σε 2 δόσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
