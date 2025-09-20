Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές, όλες οι ημερομηνίες

Μέσα στην επόμενη βδομάδα, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις συντάξεις του Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις θα πιστωθούν σε 2 δόσεις στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: