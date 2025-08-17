Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε αναμένονται οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Το πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 έχει γνωστοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ, προκειμένου οι δικαιούχοι να γνωρίζουν εγκαίρως τις ημερομηνίες που θα γίνουν οι πληρωμές με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους λογαριασμούς τους.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 26 Αυγούστου, με την πληρωμή των κύριων συντάξεων των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων από τον πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η δεύτερη φάση πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου και θα αφορά τις κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, τράπεζες κ.λπ.), καθώς και τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι η πληρωμή γίνεται αυτόματα στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους τους.